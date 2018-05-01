Погода внесла коррективы в празднование Первомая в Поволжье

Оренбурге, Пензе, Саратове, Самаре, Ульяновске, Чебоксарах. МОСКВА , 1 мая. / ТАСС /. Праздничные шествия, посвященные Первомаю, прошли во вторник в Приволжском федеральном округе. Одной из самых массовых стала акция в Перми , в которой участвовало около 48 тыс. жителей города, тысячи человек собрали мероприятия в Ижевске

Погода внесла коррективы в программу празднования Дня весны и труда в одном из районов на востоке Башкирии , где выпавший снег заставил трудовые коллективы отказаться от проведения демонстрации. В Казани партия «Единая Россия» отменила мероприятие на открытом воздухе из-за надвигающегося дождя.

Массовые шествия в Перми, Саратове и Оренбурге

Почти каждый двадцатый житель Перми вышел на праздничную демонстрацию. По данным правительства региона, «организованная колонна из порядка 48 тыс. горожан» — представителей профсоюзов, студентов, сотрудников местных предприятий и других участников — прошла по главным улицам. Они держали в руках плакаты с лозунгами «За справедливую социальную политику!», «За достойный труд!» и другие. Погода в городе была солнечная, термометр показывал более 10 градусов тепла.

"Каждый из нас своим ежедневным трудом помогает развивать Пермский край , нас объединяет общая цель: мы хотим, чтобы регион становился все более сильным, успешным, красивым. Чтобы нам и нашим детям здесь было комфортно, интересно жить и работать. И каким будет Пермский край завтра, зависит только от нас, от наших усилий, знаний, настойчивости", — сказал, поздравляя горожан с праздником, губернатор Максим Решетников

Почти 44 тыс. жителей Чувашии , по оценке правительства республики, стали участниками первомайских мероприятий. В столице региона, Чебоксарах, где сегодня около 10 градусов тепла, в праздничной колонне шли 35 тыс. горожан сегодня. По маршруту следования колонны работали десять интерактивных тематических площадок, волонтеры раздавали ленточки-триколоры и праздничные флажки с атрибутикой России и Чувашии. Горожане проследовали по центральным улицам города до Красной площади, где их ожидала концертная программа.

Ясно и тепло было утром в Саратове, где праздничное шествие собрало, по данным пресс-службы губернатора, около 20 тыс. человек. Они прошли по главной пешеходной улице города — проспекту Кирова. Среди участников было много молодежи — студентов, молодых специалистов, многие пришли на демонстрацию с детьми, которые держали в руках воздушные шары цветов российского флага.

"Наш регион выходит на новые рубежи роста. Это заслуга всех саратовцев, которые своим созидательным трудом поднимают экономику, заботятся о родной земле. Мы ставим большие задачи и нацелены на высокие результаты", — сказал губернатор региона Валерий Радаев . Завершился митинг в Саратове массовым запуском в небо воздушных шаров.

Шествия профсоюзов в Оренбургской области , по информации пресс-службы областной федерации профсоюзов, собрали около 50 тыс. человек, в том числе более 5 тыс. человек в Оренбурге. Их передвижению не помешали лужи, образовавшиеся после ночного ливня. Также в городе состоялся мотопробег, организованный Оренбургской городской военно-патриотической организации «Стальные орлы».

Под музыку духовых оркестров

Праздничные мероприятия прошли в других регионах Поволжья.

Первомайская демонстрация в Ульяновске началась с площади 30-летия Победы под музыку Ульяновского государственного духового оркестра «Держава». Участники шествия — около 15 тыс. человек, как уточнили в правительстве региона, прошли по центральным улицам города — Гончарова, Ленина, Спасской до Дома правительства. Жителям города повезло с погодой: после продолжительных дождей во вторник утром было солнечно и тепло, столбик термометра поднялся до 12 градусов, днем ожидается до плюс 17 градусов.

Торжества по случаю 1 мая в Пензе прошли на нескольких площадках. Традиционный митинг-концерт, который раньше проводился на площади Ленина в центре города, перенесли на площадь Юбилейную. Утром здесь собрались представители предприятий города, профсоюзов, простые горожане. Погода в Пензе, несмотря на прогноз, установилась солнечная и теплая.

В центре города в это время проходило шествие сторонников КПРФ . Выстроившись в несколько колонн, коммунисты прошли от Фонтанной площади вверх по главной пешеходной улице — Московской, до кинотеатра «Родина». По ходу движения лидеры регионального отделения партии произносили в мегафон лозунги «Мир, труд, май» и «Ленин, партия, комсомол». К шествию присоединились участники общественного движения «Дети войны».

В колонне демонстрантов в Ижевске прошел глава республики Александр Бречалов . «Дорогие друзья, с праздником! Для меня большая честь идти в колонне с Ижевским электромеханическим заводом , это одно из лучших наших предприятий в республике», — отметил он.

Шествие длилось более двух часов, праздник продолжится традиционной городской кольцевой велогонкой, детским забегом на беговелах. Запланирован «Театральный пикник» с участием ведущих творческих коллективов региона, также пройдет музыкальный вечер «Виниловая маёвка».

В Самаре, где наблюдалась ясная погода, сразу после окончания праздничного шествия на площади имени Куйбышева началось автошоу «Танцующие автомобили»: различные модели "Автоваза" под музыку «танцевали» по площади, синхронно кружась вокруг танцевальных пар. Звуки вальса сменялись «калинкой-малинкой», за которой следовали спортивные ритмы.

Еще более зрелищным стало выступление тольяттинских каскадеров — вазовские автомобили дрифтовали перед трибунами, демонстрировали скоростные развороты на 180 и 360 градусов и проносились перед трибунами на двух колесах. Каскадеры прыгали с проезжавшего автомобиля сквозь горящие кольца и меняли колеса едущему автомобилю.

Снег на востоке Башкирии и дождь в Казани

Неблагоприятная погода привела к отмене нескольких запланированных мероприятий в Учалинском районе Башкирии и акций одной из партий в Казани.

Из-за прогнозируемого дождя «Единая Россия» отказалась от музыкальной зарядки в Лядском садике, а также от субботника и чаепития с блинами, рассказали ТАСС в пресс— службе отделения партии по Татарстану . Другие акции в Казани, несмотря на непогоду, планируется провести. Например, КПФР готовит митинг на площади Габдулы Тукая, после которого состоится возложение цветов к памятнику Ленина. Похожие мероприятия проведут региональные отделения ЛДПР "Справедливой России" и «Коммунистов России».

В столице Татарстана облачно, около 12 градусов тепла.

Жителям Учалинского района Башкирии пришлось отказаться от традиционных первомайских поездок на природу — к ним неожиданно вернулась зима. Фотографии заснеженных улиц публикуют в социальных сетях. В связи с неблагоприятными условиями, по данным организаторов, в городе пришлось отменить праздничную демонстрацию трудовых коллективов.

В столице Башкирии, несмотря на ночной дождь и пасмурную погоду утром, все запланированные мероприятия состоялись. В праздновании Первомая на площади перед Дворцом спорта в Уфе приняли участие представители профсоюзов, активисты общественных организаций, жители республики.