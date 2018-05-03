Май в Самарской области начался с жарких рекордов

Синоптики зафиксировали в среду, 2 мая, в Самарской области температурный рекорд. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

— Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт в Тольятти и Новодевичье. Столбики термометров и там поднялись до 29,1 и 28,9 градуса, — рассказали синоптики.

По их словам, в Тольятти жара побила рекорд 1970 года. Тогда температура воздуха составила 28,4 градуса. В Новодевичье последний рекорд фиксировали в 1977 году — 28,7 градуса.

Теплая погода сохранится в регионе до конца недели. Правда, на пятницу, 4 мая, прогнозируют дождь и грозу. На севере области немного похолодает.