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Май в Самарской области начался с жарких рекордов
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Май в Самарской области начался с жарких рекордов 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Синоптики зафиксировали в среду, 2 мая, в Самарской области температурный рекорд. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.
— Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт в Тольятти и Новодевичье. Столбики термометров и там поднялись до 29,1 и 28,9 градуса, — рассказали синоптики.
По их словам, в Тольятти жара побила рекорд 1970 года. Тогда температура воздуха составила 28,4 градуса. В Новодевичье последний рекорд фиксировали в 1977 году — 28,7 градуса.
Теплая погода сохранится в регионе до конца недели. Правда, на пятницу, 4 мая, прогнозируют дождь и грозу. На севере области немного похолодает.
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