Заморозки готовят удар по Приморью

В предстоящие сутки погода в Приморье вновь ухудшится, но на этот раз основное ухудшение будет в южных и центральных районах края, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на блог «Погода 25 регион».

По данным прогноза, предстоящие сутки не порадуют жителей края теплом. Ночные температуры будут от -5 до +8. Днем в крае будет от +10 до +20.

«Ночью в крае обойдется без осадков, а вот утром ближе к обеду на юго-западе начнется дождик с постепенным распространением днем на другие районы края, до северных районов зона осадков маловероятно что достанет», — пишет метеоэксперт.