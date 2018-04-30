Ещё
Заморозки готовят удар по Приморью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заморозки готовят удар по Приморью 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В предстоящие сутки погода в Приморье вновь ухудшится, но на этот раз основное ухудшение будет в южных и центральных районах края, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на блог «Погода 25 регион».
По данным прогноза, предстоящие сутки не порадуют жителей края теплом. Ночные температуры будут от -5 до +8. Днем в крае будет от +10 до +20.
«Ночью в крае обойдется без осадков, а вот утром ближе к обеду на юго-западе начнется дождик с постепенным распространением днем на другие районы края, до северных районов зона осадков маловероятно что достанет», — пишет метеоэксперт.
Во Владивостоке, по его словам, в предстоящую ночь осадков не ожидается, температурный фон около +5. Днем и вечером будет облачная погода, ожидается небольшой, температура днем составит максимум +13.
Primpress: последние новости
Главный синоптик России уточнил, к чему готовиться приморцам Дожди и похолодание ожидают приморцев на майские праздники Сегодня во Владивостоке завершается отопительный сезон
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкие летчики массово увольняются из-за России553
На Украине рассказали, когда ждать миротворцев ООН226
В ДНР прокомментировали начало новой операции Киева538
Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке221
Грибаускайте пригрозили импичментом43
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали начало новой операции Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение