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9 мая на Южный Урал обрушатся снегопад и порывистый ветер
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9 мая на Южный Урал обрушатся снегопад и порывистый ветер 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Снегопад и порывистый ветер придет в отдельные районы Челябинской области уже 7 мая. Об этом сообщает прогноз погоды от сайта Гисметео.
Согласно долгосрочному прогнозу погоды непраздничная погода предвидится в День Победы и в самом Челябинске. По данным на 30 апреля, 9 мая в Челябинске днем температура воздух а не поднимется выше минус одного градуса. Тогда как 3 мая в столице Южного Урала воздух прогреется до + 14. Вечером шестого мая ожидаются дожди, которые перейдут в снегопад, понижение температуры и усиление ветра.
Напомним, похожая ненастная погода уже испортила челябинцам празднование 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Чтобы укрыть ветеранов и гостей от дождя и снега на параде раздавали дождевики и плащи, а салют был перенесен на празднование дня города в сентябре. Тогда в 2015-м майскому снегу радовались разве что спортсмены из южных стран, что прибыли в Челябинск для участия в чемпионате по тхэквондо.
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