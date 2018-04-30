Майские праздники в Самарской области будут тёплыми, но дождливыми 

Дождь на Первомай и до +26 °C в середине недели обещают синоптики «Приволжского УГМС». Бушевавший в Самарской области штормовой ветер, натворивший немало бед, стихает. Дожди все ещё будут периодически накатывать на разные районы губернии, однако столбик термометра уверенно поползёт наверх. Так, на 1 мая ожидается +19, на 2-е — уже +24 градуса. В эти два дня без зонта не обойтись. Зато четверг, 3 мая, окажется самым тёплым и ясным: +26 градусов, без осадков с юго-западным ветром 8-13 м/с. Температура воздуха ночью тоже будет постепенно повышаться: 6-11 °C на 1 мая, 7-12 °C — на 2-е, 8-13 °C — на 3-е.
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