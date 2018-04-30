МЧС РТ предупредило о тумане в Татарстане 

Во вторник, 1 мая в Татарстане ожидается туман, и ГУ МЧС по РТ рекомендует воздержаться от поездок за город. Видимость ухудшится в ночь на вторник, сложными погодные условия будут оставаться и в утреннее время. Если вы не можете отказаться от поездки, в управлении просят соблюдать правила дорожного движения, избегать лишних перестроений, опережений и обгонов. Особенно внимательными просят быть и пешеходов. Проезжую часть следует пересекать только в положенных местах, следуя правилам дорожного движения.