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Короткая, но мощная буря пролетела по Москве
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Короткая, но мощная буря пролетела по Москве 

360tv.ru 39 минут назад
Фото: 360tv.ru
Кратковременная буря, которая прошла в Москве 2 мая, стала причиной обвала деревьев в столице и связанными с ним последствиями. О неприятных происшествиях телеканалу «360» сообщит источник в экстренных службах столицы.
Источник фото: Канал 360tv
Так, в результате дерево упало на голову пенсионерке на северо-западе Москвы в районе Хорошево-Мневники. Пострадавшую вытащили сосели и вызвали медиков и спасателей. Упавшие деревья повредили водопроводные трубы в Крылатском, а также повредили фонарный столб и четыре легковых автомобиля, а также повредили провода.
Еще одно дерево упало на пятиэтажный дом, уткнувшись кроной на уровне верхних этажей.
Источник фото: Канал 360tv
Ранее сообщалось. что синоптики объявили в Москве 2 мая «желтый уровень» погодной опасности.
360tv.ru: последние новости
Аномальное тепло и кратковременные дожди. Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни Гроза и сильный ветер могут остаться в Москве до 1 мая Москву штормит: синоптики рассказали о скорости ветра в столице
Комментарии  Ещё 3 источника 
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