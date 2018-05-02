Короткая, но мощная буря пролетела по Москве

Кратковременная буря, которая прошла в Москве 2 мая, стала причиной обвала деревьев в столице и связанными с ним последствиями. О неприятных происшествиях телеканалу «360» сообщит источник в экстренных службах столицы.

Так, в результате дерево упало на голову пенсионерке на северо-западе Москвы в районе Хорошево-Мневники. Пострадавшую вытащили сосели и вызвали медиков и спасателей. Упавшие деревья повредили водопроводные трубы в Крылатском, а также повредили фонарный столб и четыре легковых автомобиля, а также повредили провода.

Еще одно дерево упало на пятиэтажный дом, уткнувшись кроной на уровне верхних этажей.

Источник фото: Канал 360tv

Ранее сообщалось. что синоптики объявили в Москве 2 мая «желтый уровень» погодной опасности.