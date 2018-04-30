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В США огромная утка сорвалась с привязи и перепугала город: видео
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В США огромная утка сорвалась с привязи и перепугала город: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Резиновую птицу, которая была установлена рядом с рекламным агентством, опрокинул порыв ветра.
В американском штате Айова в городе Де-Мойн с привязи сорвалась и укатилась огромная надувная утка в темных очках. Об этом сообщает телеканал Fox 13.
Резиновую птицу, которая была установлена рядом с рекламным агентством, опрокинул порыв ветра. Она укатилась на проезжую часть и медленно двигалась по улице среди машин. Так, надувная утка преодолела почти два квартала. Потом утку отыскали и вернули на место. «Побег пернатого» сотрудники полиции объяснили ветреной погодой.
Отмечается, что надувная птица служила рекламой благотворительного мероприятия для оказания помощи нуждающимся детям. Пятого мая планируется провести гонки 37 тысяч резиновых уточек и привлечь пожертвования на сумму $250 тыс.
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