Самый теплый день весны зафиксирован в Москве в понедельник

Понедельник, 30 апреля, стал самым теплым днем с начала весны, сообщили в центре погоды «Фобос».

«До подхода атмосферного фронта солнечные лучи успели хорошо прогреть господствовавшие над Москвой воздушные массы. В 15:00 на метеостанции ВДНХ температура воздуха достигла плюс 23,5 градусов. Таким образом, последний день апреля стал самым теплым с начала года», — говорится в сообщении.

Поясняется, что точное значение сегодняшнего максимума синоптики узнают поздно вечером, однако оно ожидается не на много выше, так как небо над столицей уже начинают закрывать облака надвигающегося фронтального раздела.