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Самый теплый день весны зафиксирован в Москве в понедельник
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Самый теплый день весны зафиксирован в Москве в понедельник 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Главный региональный
Понедельник, 30 апреля, стал самым теплым днем с начала весны, сообщили в центре погоды «Фобос».
«До подхода атмосферного фронта солнечные лучи успели хорошо прогреть господствовавшие над Москвой воздушные массы. В 15:00 на метеостанции ВДНХ температура воздуха достигла плюс 23,5 градусов. Таким образом, последний день апреля стал самым теплым с начала года», — говорится в сообщении.
Поясняется, что точное значение сегодняшнего максимума синоптики узнают поздно вечером, однако оно ожидается не на много выше, так как небо над столицей уже начинают закрывать облака надвигающегося фронтального раздела.
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