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В Ростовской области объявлен режим высокой пожароопасности
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В Ростовской области объявлен режим высокой пожароопасности 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Высокая пожароопасность прогнозируется местами в северо-западных (Миллеровский, Каменский), центральных районах (Семикаракорский, Константиновский) и Приазовье (Азовский район).
По информации Ростовского гидрометцентра, на территории области не будет осадков, ожидается переменная облачность.
— Небольшой восточный и юго-восточный ветер: 5–10 метров в секунду, днем по югу порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8… +13 °С, по востоку до +4 °С; днем +22… +27 °С, — добавили синоптики.
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