В Ростовской области объявлен режим высокой пожароопасности

Высокая пожароопасность прогнозируется местами в северо-западных (Миллеровский, Каменский), центральных районах (Семикаракорский, Константиновский) и Приазовье (Азовский район).

По информации Ростовского гидрометцентра, на территории области не будет осадков, ожидается переменная облачность.

— Небольшой восточный и юго-восточный ветер: 5–10 метров в секунду, днем по югу порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8… +13 °С, по востоку до +4 °С; днем +22… +27 °С, — добавили синоптики.