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В Москве зафиксирован самый теплый день с начала года
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В Москве зафиксирован самый теплый день с начала года 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Впервые с начала 2018 года на базовой метеостанции на ВДНХ зафиксирована температура выше +25 °С.
"2 мая стало самым жарким днем в 2018 году, превысив отметку в +25 °С", — сообщили в метеобюро.
До этого самая высока температура была зафиксирована 30 апреля.
"До подхода атмосферного фронта солнечные лучи успели хорошо прогреть господствовавшие над Москвой воздушные массы. В 15 часов на метеостанции ВДНХ температура воздуха достигла +23,5°. Таким образом, последний день апреля стал самым теплым с начала года", — сообщали в «Фобосе».
Ранее МЧС предупредило москвичей о грозе, граде и сильном ветре.
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