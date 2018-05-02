В Москве зафиксирован самый теплый день с начала года

Впервые с начала 2018 года на базовой метеостанции на ВДНХ зафиксирована температура выше +25 °С.

"2 мая стало самым жарким днем в 2018 году, превысив отметку в +25 °С", — сообщили в метеобюро.

До этого самая высока температура была зафиксирована 30 апреля.

"До подхода атмосферного фронта солнечные лучи успели хорошо прогреть господствовавшие над Москвой воздушные массы. В 15 часов на метеостанции ВДНХ температура воздуха достигла +23,5°. Таким образом, последний день апреля стал самым теплым с начала года", — сообщали в «Фобосе».