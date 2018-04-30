Жара и гроза. В Москву идет настоящее тепло

В понедельник, 30 апреля, воздух прогреется сегодня до +22 градусов, что характерно для конца мая, говорят синоптики. Во второй половине дня погода немного испортится, но ненадолго, обещает корреспондент проекта meteoweb.ru Алексей Сафонов

Алексей Сафонов корреспондент проекта meteoweb.ru « Москва Московская область , наконец, вошла в теплый период времени, и это называется весна и лето. Весна теперь не будет откатываться с такими сильными холодами, как это было в предыдущие дни. Таких шквалов у нас уже, конечно, не будет, хотя тоже возможны и перепады и давления, и усиление ветра. Сегодня Гидрометцентр России объявил для центрального региона желтый уровень опасности. При изменении температуры атмосферного давления с той скоростью, которую мы наблюдаем, усиливается и ветер. Его порывы могут достигать 12-15 м/с, но это не окажет влияние на главный плюс этого сезона — температуру. В понедельник, пока еще от +20 до +22. В среду, 2 мая, температура воздуха от +25 до +26, местами до +27 градусов, вот здесь, возможны грозы».

По прогнозам синоптика, грозы будут локальными и короткими, а тепло установилось минимум до конца рабочей недели.