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Жара и гроза. В Москву идет настоящее тепло
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Жара и гроза. В Москву идет настоящее тепло 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: BFM.RU
В понедельник, 30 апреля, воздух прогреется сегодня до +22 градусов, что характерно для конца мая, говорят синоптики. Во второй половине дня погода немного испортится, но ненадолго, обещает корреспондент проекта meteoweb.ru Алексей Сафонов:
Алексей Сафонов корреспондент проекта meteoweb.ru «Москва и Московская область, наконец, вошла в теплый период времени, и это называется весна и лето. Весна теперь не будет откатываться с такими сильными холодами, как это было в предыдущие дни. Таких шквалов у нас уже, конечно, не будет, хотя тоже возможны и перепады и давления, и усиление ветра. Сегодня Гидрометцентр России объявил для центрального региона желтый уровень опасности. При изменении температуры атмосферного давления с той скоростью, которую мы наблюдаем, усиливается и ветер. Его порывы могут достигать 12-15 м/с, но это не окажет влияние на главный плюс этого сезона — температуру. В понедельник, пока еще от +20 до +22. В среду, 2 мая, температура воздуха от +25 до +26, местами до +27 градусов, вот здесь, возможны грозы».
По прогнозам синоптика, грозы будут локальными и короткими, а тепло установилось минимум до конца рабочей недели.
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