Ещё
Рекордная жара и грозы: москвичей ждет капризная погода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рекордная жара и грозы: москвичей ждет капризная погода 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: BFM.RU
Столбик термометра во вторник, 2 мая, поднимется до +28 градусов, сообщает «Фобос». По словам метеорологов, погода для пикника будет не самая подходящая. Есть вероятность, что в середине дня ударит гроза. Гидрометцентр объявил на 2 мая «желтый» уровень погодной опасности. Вот что говорит корреспондент проекта meteoweb.ru Алексей Сафонов:
Алексей Сафонов корреспондент проекта meteoweb.ru «Температуры очень высокие вообще для этого сезона — около +25, местами +27 градусов прогнозируют некоторые прогностические модели. Такого не было в мае. Вспомните 2006 год, 2005 год, да и 2004 год был достаточно теплый. Просто конкретно в этот день такой высокой температуры за все 150 лет мы не наблюдали. Характер погоды существенно меняться не будет: нас ждут достаточно теплые хорошие дни, единственное, конечно, стоит помнить о грозах в конце дня».
Метеорологи советуют на этой неделе не забывать брать с собой зонтик. Погода будет переменчивой, а в субботу дожди с грозами будут идти практически весь день.
BFM.RU: последние новости
Температура воздуха в Москве в понедельник превысила 23 градуса Когда зима в начале мая: почему в России не тает снег? МЧС впредупредило о грозе и шквалистом ветре в Москве
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнародованы кадры избиения вдохновителя Майдана24
Литвинова сообщила о смерти актрисы Елены Величко17
Ким Чен Ын назвал место встречи с Трампом8
Украина теряет шанс остановить «Северный поток — 2»9
Убивший девушку подросток-игроман задержан и признался25
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение