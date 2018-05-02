Рекордная жара и грозы: москвичей ждет капризная погода

Столбик термометра во вторник, 2 мая, поднимется до +28 градусов, сообщает «Фобос». По словам метеорологов, погода для пикника будет не самая подходящая. Есть вероятность, что в середине дня ударит гроза. Гидрометцентр объявил на 2 мая «желтый» уровень погодной опасности. Вот что говорит корреспондент проекта meteoweb.ru Алексей Сафонов

Алексей Сафонов корреспондент проекта meteoweb.ru «Температуры очень высокие вообще для этого сезона — около +25, местами +27 градусов прогнозируют некоторые прогностические модели. Такого не было в мае. Вспомните 2006 год, 2005 год, да и 2004 год был достаточно теплый. Просто конкретно в этот день такой высокой температуры за все 150 лет мы не наблюдали. Характер погоды существенно меняться не будет: нас ждут достаточно теплые хорошие дни, единственное, конечно, стоит помнить о грозах в конце дня».

Метеорологи советуют на этой неделе не забывать брать с собой зонтик. Погода будет переменчивой, а в субботу дожди с грозами будут идти практически весь день.