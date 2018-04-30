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Участок Коротчаево — Новый Уренгой закрывается для движения
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Участок Коротчаево — Новый Уренгой закрывается для движения 

ИА Север-Пресс 56 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
На участке Коротчаево — Новый Уренгой дороги Сургут — Салехард будет перекрыто движение. Сейчас на территории сильная метель, ветер с порывами. С утра на дороге дежурит техника, которая расчищает проезжую часть и следит за недопущением чрезвычайных ситуаций.
Напомним, сегодня ночью закроются два последних работающих зимника — это Салехард — Надым и Уренгой Красноселькуп. Пока по ним разрешено движение с ограничениями по массе и приводу транспортных средств.
Дорожники напоминают — выезд на закрытый зимник опасен для жизни. Везде будут работать кордоны.
Переправа через реку Обь для неполноприводных авто закрыта.
ИА Север-Пресс: последние новости
Названа дата закрытия зимника Салехард - Надым Менее чем за сутки на телефон горячей линии по борьбе со снегом и водой обратились десятки человек В районе Нового Уренгоя метель. Спецслужбы патрулируют улицы
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