На участке Коротчаево — Новый Уренгой дороги Сургут — Салехард будет перекрыто движение. Сейчас на территории сильная метель, ветер с порывами. С утра на дороге дежурит техника, которая расчищает проезжую часть и следит за недопущением чрезвычайных ситуаций.
Напомним, сегодня ночью закроются два последних работающих зимника — это Салехард — Надым и Уренгой Красноселькуп. Пока по ним разрешено движение с ограничениями по массе и приводу транспортных средств.
Дорожники напоминают — выезд на закрытый зимник опасен для жизни. Везде будут работать кордоны.
Переправа через реку Обь для неполноприводных авто закрыта.