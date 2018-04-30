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Тютчевская гроза грянет над Ленобластью и Петербургом в Первомай
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Тютчевская гроза грянет над Ленобластью и Петербургом в Первомай 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
ГУ МЧС по Ленобласти, а также синоптики Северной столицы предупреждают жителей региона о том, что уже 1 мая Северо-Запад посетит первая в этом сезоне гроза.
В частности, жители Петербурга днём 30 апреля получили на свои телефоны предупреждения от спасательного ведомства о том, что 1 мая в городе и его окрестностях ожидается гроза с усилением ветра до 15 м\с.
Аналогичный прогноз делает и ГУ МЧС по Ленобласти, также рапортуя о возможной грозе, к которым, по всем канонам приближающегося лета, прибавятся также ливни и ветер.
В связи с этим ведомство просит жителей быть внимательными и осторожными, особенно в случае с загородным отдыхом.
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