Первомай курганцы встретят под дождем и с порывистым ветром

Два дня штормового ветра сменятся в Зауралье мокрым снегом и дождем.

По данным Курганского ЦГМС 1 мая на территории Курганской области будет облачно с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег, днем переходящий в дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с, отдельные порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2, -3°; днем — +7-12°.

Кургане ожидается облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0, -2°; днем — +8-10°.

Накануне пресс-центр Федерации профсоюзов Курганской области сообщал о проведении первомайской демонстрации в столице Зауралья. Колонны участников будут формироваться у Дворца культуры машиностроителей и областного культурно-выставочного центра, движение начнется в 9.40. Мероприятие на центральной площади стартует в 10:00. В этом году оно пройдет под девизом «За достойный труд, за справедливую социальную политику!».