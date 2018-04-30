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Первомай курганцы встретят под дождем и с порывистым ветром
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Первомай курганцы встретят под дождем и с порывистым ветром 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Два дня штормового ветра сменятся в Зауралье мокрым снегом и дождем.
По данным Курганского ЦГМС 1 мая на территории Курганской области будет облачно с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег, днем переходящий в дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с, отдельные порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2, -3°; днем — +7-12°.
В Кургане ожидается облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0, -2°; днем — +8-10°.
Накануне пресс-центр Федерации профсоюзов Курганской области сообщал о проведении первомайской демонстрации в столице Зауралья. Колонны участников будут формироваться у Дворца культуры машиностроителей и областного культурно-выставочного центра, движение начнется в 9.40. Мероприятие на центральной площади стартует в 10:00. В этом году оно пройдет под девизом «За достойный труд, за справедливую социальную политику!».
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