Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Синоптики предупредили москвичей о возможной грозе в понедельник

Москве в понедельник, 30 апреля, во второй половине дня возможна гроза, передает РИА "Новости" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

"Днем в Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза", — заявили в центре.

Специалисты также добавили, что синоптическая ситуация в Москве "обусловится влиянием теплого атмосферного фронта: на небе будут собираться кучево-дождевые облака, переходящие в грозовое состояние".

Ранее синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве в понедельник, 30 апреля, из-за сильного ветра и возможной грозы.

Сообщалось, что порывы ветра могут достигать скорости 12—17 м/с.