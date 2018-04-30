Ещё
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики предупредили москвичей о возможной грозе в понедельник 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: black_panamera/instagram.com
В Москве в понедельник, 30 апреля, во второй половине дня возможна гроза, передает РИА "Новости" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
"Днем в Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза", — заявили в центре.
Специалисты также добавили, что синоптическая ситуация в Москве "обусловится влиянием теплого атмосферного фронта: на небе будут собираться кучево-дождевые облака, переходящие в грозовое состояние".
Ранее синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве в понедельник, 30 апреля, из-за сильного ветра и возможной грозы.
Сообщалось, что порывы ветра могут достигать скорости 12—17 м/с.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
Газета.Ru: последние новости
Экстремальная жара ждет москвичей в майские праздники МЧС Красноярска предупредило жителей о штормовом ветре 26 апреля Гидрометцентр рассказал, каким будет лето
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкие летчики массово увольняются из-за России121
Россию обвинили в еще одном отравлении457
США только сейчас заметили проблему Украины101
Садальский прилюдно унизил Галкина51
«Россия должна отдать мост»355
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
02:26
Как живет покинувший Россию Караченцов
Шоу-бизнес
07:30
«Газпром» стал ближе к Турции
Компании Ближний Восток
03:17
Наталью Селезневу срочно прооперировали
Шоу-бизнес Другое
01:29
Садальский прилюдно унизил Галкина
Шоу-бизнес
00:28
«Украина не решит проблемы Донбасса миром»
Украина В мире
01:46
Стало известно о доходах Аксенова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение