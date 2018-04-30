Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

В Москве в понедельник, 30 апреля, во второй половине дня возможна гроза, передает РИА "Новости" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
"Днем в Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза", — заявили в центре.
Специалисты также добавили, что синоптическая ситуация в Москве "обусловится влиянием теплого атмосферного фронта: на небе будут собираться кучево-дождевые облака, переходящие в грозовое состояние".
Ранее синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве в понедельник, 30 апреля, из-за сильного ветра и возможной грозы.
Сообщалось, что порывы ветра могут достигать скорости 12—17 м/с.
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