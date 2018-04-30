Ещё
Весенний паводок в Центральной России и Поволжье пошел на спад
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Весенний паводок в Центральной России и Поволжье пошел на спад 

Газета.Ru 27 минут назад
Волна весенних паводков в Центральной России и Поволжье пошла на спад. В целом по стране с начала половодья пострадали более 400 населённых пунктов, в которых проживают 18 тысяч человек, передает ТВ Центр.
Обстановка в Воронежской, Волгоградской, Ивановской областях и республике Алтай стабилизировалась. По данным МЧС, половодье начинает смещаться на северо-запад страны — в регионы Урала и Сибири.
В Алтайском крае в ближайшие сутки ожидается повышение уровня воды в реке Обь. Под угрозой подтопления посёлок Затон в пригороде Барнаула. Сейчас там спасатели проводят противопаводковые работы.
"На сегодняшний день выполнены следующие мероприятия: разведка местности, подворовый обход, оказание адресной помощи населению. Заготовка мешков с песком для возведения дамб, очистка береговой линии, вырубка деревьев и прокладка помостов общей протяженностью 120 метров", — рассказал начальник отделения подвижных средств связи Сибирского спасательного центра МЧС России Денис Шпилькин.
А в Сибири и на Дальнем востоке продолжается борьба с природными пожарами. В Амурской области охвачено огнем более 75 тысяч гектаров леса. МЧС усиливает группировку. Работу пожарных и десантников авиалесоохраны осложняет шквалистый ветер и сухая погода. В регионе действует режим ЧС. В Забайкальском крае за минувшие сутки площадь природных пожаров увеличилась почти вдвое. Тем временем, в Приморье спасатели полностью ликвидировали все возгорания, и новые очаги не появились.
Газета.Ru: последние новости
Экстремальная жара ждет москвичей в майские праздники МЧС Красноярска предупредило жителей о штормовом ветре 26 апреля Синоптики пообещали москвичам теплое лето
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обвинили в еще одном отравлении403
Садальский прилюдно унизил Галкина32
На Украине захотели лишить русских работы203
«Россия должна отдать мост»337
Россиян избавят от налога на недвижимость126
Видео
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
02:26
Как живет покинувший Россию Караченцов
Шоу-бизнес
07:30
«Газпром» стал ближе к Турции
Компании Ближний Восток
03:17
Наталью Селезневу срочно прооперировали
Шоу-бизнес Другое
01:29
Садальский прилюдно унизил Галкина
Шоу-бизнес
00:28
«Украина не решит проблемы Донбасса миром»
Украина В мире
01:46
Стало известно о доходах Аксенова
Политика
Опубликовано видео удара по военной базе в Сирии
Армия Ближний Восток
00:28
Трамп проиграл «схватку» с зонтом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение