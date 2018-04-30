Весенний паводок в Центральной России и Поволжье пошел на спад

Волна весенних паводков в Центральной России и Поволжье пошла на спад. В целом по стране с начала половодья пострадали более 400 населённых пунктов, в которых проживают 18 тысяч человек, передает ТВ Центр Обстановка в Воронежской, Волгоградской, Ивановской областях и республике Алтай стабилизировалась. По данным МЧС, половодье начинает смещаться на северо-запад страны — в регионы Урала и Сибири. Алтайском крае в ближайшие сутки ожидается повышение уровня воды в реке Обь. Под угрозой подтопления посёлок Затон в пригороде Барнаула . Сейчас там спасатели проводят противопаводковые работы. "На сегодняшний день выполнены следующие мероприятия: разведка местности, подворовый обход, оказание адресной помощи населению. Заготовка мешков с песком для возведения дамб, очистка береговой линии, вырубка деревьев и прокладка помостов общей протяженностью 120 метров", — рассказал начальник отделения подвижных средств связи Сибирского спасательного центра МЧС России Денис Шпилькин. А в Сибири и на Дальнем востоке продолжается борьба с природными пожарами. В Амурской области охвачено огнем более 75 тысяч гектаров леса. МЧС усиливает группировку. Работу пожарных и десантников авиалесоохраны осложняет шквалистый ветер и сухая погода. В регионе действует режим ЧС. В Забайкальском крае за минувшие сутки площадь природных пожаров увеличилась почти вдвое. Тем временем, в Приморье спасатели полностью ликвидировали все возгорания, и новые очаги не появились.