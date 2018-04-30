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В Уфе подростки подожгли дачный домик
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В Уфе подростки подожгли дачный домик 

ufa1.ru 58 минут назад
Фото: ufa1.ru
Днем 29 апреля в Демском районе города вспыхнул дом. Пожар начался недалеко от многоэтажек, в старом дачном домике. По словам очевидцев, происшествие случилось из-за шалости подростков.
— Только вчера из окна видели, что дети бегают в садах и жгут сухую траву. А на улице такая погода, ветер. Вот и доигрались, — переживают местные жители. — Могли и сами пострадать!
Жильцы соседнего дома вызвали на место происшествия пожарных. Спасатели справились с огнем. К счастью, обошлось без пострадавших.
Спасатели просят жителей республики быть осторожными с огнем. Сейчас действует запрет на сжигание сухой травы. В случае возникновения опасности, следует звонить по номеру 112.
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