В Уфе подростки подожгли дачный домик

Днем 29 апреля в Демском районе города вспыхнул дом. Пожар начался недалеко от многоэтажек, в старом дачном домике. По словам очевидцев, происшествие случилось из-за шалости подростков.

— Только вчера из окна видели, что дети бегают в садах и жгут сухую траву. А на улице такая погода, ветер. Вот и доигрались, — переживают местные жители. — Могли и сами пострадать!

Жильцы соседнего дома вызвали на место происшествия пожарных. Спасатели справились с огнем. К счастью, обошлось без пострадавших.

Спасатели просят жителей республики быть осторожными с огнем. Сейчас действует запрет на сжигание сухой травы. В случае возникновения опасности, следует звонить по номеру 112.