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Южноуральцам запретили вход и въезд на территории леса
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Южноуральцам запретили вход и въезд на территории леса 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Повышение температуры воздуха и ветреная погода привели к повышению пожарной опасности и росту количества природных пожаров на территории Челябинской области.
«В соответствии с Законом Челябинской области «О пожарной безопасности в Челябинской области» и в целях обеспечения сохранности природных комплексов, предупреждения распространения природных пожаров губернатор Борис Дубровский подписал постановление о введение особого противопожарного режима», — сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска.
Для южноуральцев ограничен вход и въезд в лес, кроме лиц, осуществляющих работы по охране, защите и воспроизводству лесов. Помимо усиления контроля и готовности к пожарам так же установлен круглосуточный режим дежурства региональной диспетчерской службы Главного управления лесами Челябинской области.
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