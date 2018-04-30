Южноуральцам запретили вход и въезд на территории леса

Повышение температуры воздуха и ветреная погода привели к повышению пожарной опасности и росту количества природных пожаров на территории Челябинской области

«В соответствии с Законом Челябинской области «О пожарной безопасности в Челябинской области» и в целях обеспечения сохранности природных комплексов, предупреждения распространения природных пожаров губернатор Борис Дубровский подписал постановление о введение особого противопожарного режима», — сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска

Для южноуральцев ограничен вход и въезд в лес, кроме лиц, осуществляющих работы по охране, защите и воспроизводству лесов. Помимо усиления контроля и готовности к пожарам так же установлен круглосуточный режим дежурства региональной диспетчерской службы Главного управления лесами Челябинской области.