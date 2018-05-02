Вода в Вятке поднялась ещё на 38 сантиметров

По данным единой дежурно-диспетчерской службе, в районе Кирова за 1 мая уровень воды повысился на 38 сантиметров и на 8 часов утра сегодняшнего дня равнялся плюс 245 от нулевого поста.

«По состоянию на 8.00 2 мая уровень воды находится на отметке +245 от нулевого поста. Паводок проходит по традиционной схеме. Вода поднимается постепенно, без резких скачков», — пояснили в ведомстве.

После того, как вода превысит отметку в +250, в районах, подверженных затоплению, начнёт работать система оповещения.

По расчетам специалистов пак паводка ожидается с 15 по 20 мая. В целом уровень подъёма воды в Вятке этой весной может достичь от 400 до 500 см, что соответствует средним многолетним значениям.

Фото — gorodkirov.ru