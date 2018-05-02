Ещё
Вода в Вятке поднялась ещё на 38 сантиметров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вода в Вятке поднялась ещё на 38 сантиметров 

Vyatka-grad.ru 2 мая 2018
Фото: Vyatka-grad.ru
По данным единой дежурно-диспетчерской службе, в районе Кирова за 1 мая уровень воды повысился на 38 сантиметров и на 8 часов утра сегодняшнего дня равнялся плюс 245 от нулевого поста.
«По состоянию на 8.00 2 мая уровень воды находится на отметке +245 от нулевого поста. Паводок проходит по традиционной схеме. Вода поднимается постепенно, без резких скачков», — пояснили в ведомстве.
После того, как вода превысит отметку в +250, в районах, подверженных затоплению, начнёт работать система оповещения.
По расчетам специалистов пак паводка ожидается с 15 по 20 мая. В целом уровень подъёма воды в Вятке этой весной может достичь от 400 до 500 см, что соответствует средним многолетним значениям.
Фото — gorodkirov.ru
Vyatka-grad.ru: последние новости
МЧС: На Кировскую область надвигаются дожди с сильным ветром За прошедшие сутки в Кировской области произошло пять пожаров сухой травы С 1 мая МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне побили рекорд бегства в США326
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы94
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов227
ЦБ резко повысил курс доллара35
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка128
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
02:50
На Параде Победы покажут «Кинжал»
Армия Оружие
02:54
Песчаная буря в Индии убила более 80 человек
Происшествия Азия
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение