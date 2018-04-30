На Плотинке рабочие достали из воды и разобрали поющий фонтан 

Сегодня горожане, гуляющие на Плотинке, увидели, что рабочие вытащили на берег части поющего фонтана. Сначала люди подумали, что его собираются увезти с Исети. Однако выяснилось, что фонтан просто решили почистить.
— Сейчас ведутся профилактические работы. За зиму система засорилась, после очистки оборудование будет смонтировано обратно, — уточнили в администрации города.
Поющий фонтан в центре Екатеринбурга планируется запустить к 9 мая. Но это будет сделано, только если погода смягчится: в мэрии уточнили, что главным условием запуска фонтана будет наступление стойких положительных температур.