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На Плотинке рабочие достали из воды и разобрали поющий фонтан
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На Плотинке рабочие достали из воды и разобрали поющий фонтан 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Сегодня горожане, гуляющие на Плотинке, увидели, что рабочие вытащили на берег части поющего фонтана. Сначала люди подумали, что его собираются увезти с Исети. Однако выяснилось, что фонтан просто решили почистить.
— Сейчас ведутся профилактические работы. За зиму система засорилась, после очистки оборудование будет смонтировано обратно, — уточнили в администрации города.
Поющий фонтан в центре Екатеринбурга планируется запустить к 9 мая. Но это будет сделано, только если погода смягчится: в мэрии уточнили, что главным условием запуска фонтана будет наступление стойких положительных температур.
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