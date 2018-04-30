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30 апреля Москву ждут грозы, а 1 мая придет тепло
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30 апреля Москву ждут грозы, а 1 мая придет тепло 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
30 апреля столица пребывает под влиянием теплого арктического циклона.
Однако вечером ожидаются кратковременные дожди и даже грозы.
— Температура воздуха составляет 21-22 градуса, — сообщил «ВМ» ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус. — К вечеру преимущественно в южной части города ожидаются грозы, западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.
По словам синоптика, ночью температура опустится до +9 — +11 градусов по Цельсию, но в ближайшие дни будет тепло.
— Во вторник температура прогреется до 23 градусов, а в среду — до 25 градусов по Цельсию, — констатирует Михаил Леус.
КСТАТИ
Весна входит в свое привычное русло и вспоминаются народные приметы. Издавна считалось, что гроза и молния — это проявление Божьего гнева. При этом убитые громом мужчины считались праведными, а женщины — грешными. Также народные приметы обещают, что если первый гром прогремит на не растаявшем снеге, то лето будет холодным. Или если гром прогремит с юга — лето будет теплым, если с севера прогремит — лето будет холодным.
Данные приметы синоптик «Фобоса» раскритиковал.
— Все приметы, которые не основаны на физических особенностях природы, — неверны, — рассказывает «ВМ» Михаил Леус. — Верны те, которые имеют под собой какую-ту «физику». Например, если птицы летают низко — к дождю, или дым идет из трубы прямо — к морозу.
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