Ещё
Дожди и жара обрушаться на Южный Урал ближе к июлю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дожди и жара обрушаться на Южный Урал ближе к июлю 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Рогидрометцентр опубликовал прогноз с точностью около 70% на предстоящее лето, на Южном Урале летний сезон будет похож на прошлогодний, только в июле ожидается большее количество осадков и температура воздуха выше нормы, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Синоптики заранее предупреждают, что вероятность такого глобального прогноза составляет от 65-70% и предназначена, прежде всего, для готовности местных властей к пожароопасному сезону.
Тем не менее, Росгидромет, сообщает, что на Территории Челябинской области температура в мае 2018 года ожидается ниже средне многолетних значений, осадков около нормы.
В июне 21018 года «выше нормы средняя месячная температура предполагается на севере Уральского и Сибирского федеральных округов», — указано в прогнозе.
В июле температура воздуха будет выше прошлогодних значений и даже среднегодовых. Особенно в южный и центральный районах Уральского федерального округа. Осадков прогнозируется больше нормы.
«В августе 2018 года избыток осадков наиболее вероятен на юго-востоке Европейской территории страны и в Уральском федеральном округе».
АиФ: последние новости
Синоптики предупредили жителей Южного Урала об ураганном ветре 24 апреля Ураганный ветер сносит крыши и валит деревья в Челябинской области Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкие летчики массово увольняются из-за России129
Россию обвинили в еще одном отравлении459
США только сейчас заметили проблему Украины106
Садальский прилюдно унизил Галкина51
«Россия должна отдать мост»355
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
02:26
Как живет покинувший Россию Караченцов
Шоу-бизнес
07:30
«Газпром» стал ближе к Турции
Компании Ближний Восток
03:17
Наталью Селезневу срочно прооперировали
Шоу-бизнес Другое
01:29
Садальский прилюдно унизил Галкина
Шоу-бизнес
00:28
«Украина не решит проблемы Донбасса миром»
Украина В мире
01:46
Стало известно о доходах Аксенова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение