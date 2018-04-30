Дожди и жара обрушаться на Южный Урал ближе к июлю

Рогидрометцентр опубликовал прогноз с точностью около 70% на предстоящее лето, на Южном Урале летний сезон будет похож на прошлогодний, только в июле ожидается большее количество осадков и температура воздуха выше нормы, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Синоптики заранее предупреждают, что вероятность такого глобального прогноза составляет от 65-70% и предназначена, прежде всего, для готовности местных властей к пожароопасному сезону.

Тем не менее, Росгидромет , сообщает, что на Территории Челябинской области температура в мае 2018 года ожидается ниже средне многолетних значений, осадков около нормы.

В июне 21018 года «выше нормы средняя месячная температура предполагается на севере Уральского и Сибирского федеральных округов», — указано в прогнозе.

В июле температура воздуха будет выше прошлогодних значений и даже среднегодовых. Особенно в южный и центральный районах Уральского федерального округа. Осадков прогнозируется больше нормы.

«В августе 2018 года избыток осадков наиболее вероятен на юго-востоке Европейской территории страны и в Уральском федеральном округе».