Режим повышенной готовности могут ввести на севере Удмуртии из-за таяния снега

Ижевск. Удмуртия . На севере Удмуртии могут ввести режим повышенной готовности из-за подъема уровня воды в Чепце. Как рассказал в понедельник, 30 апреля, и.о. заместителя начальника ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Дмитрий Порцев, речь идет о Кезском, Игринском, Балезинском и Глазовском районах.

"Серьезный подъем на северных реках, в частности на Чепце", — сообщил он. Напомним, что в 2016 году Балезинский район пострадал от паводка. В этом году режим ЧС из-за подтопления объявили Можга и Кизнерский район.

По словам министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Дениса Удалова, сейчас в республике идет вторая волна паводка.

Ситуация усугубляется прошедшими сильными дождями, которые также повлияли на уровень рек. Неблагоприятный прогноз сохраняется, в регионе будут идти незначительные осадки.