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Режим повышенной готовности могут ввести на севере Удмуртии из-за таяния снега
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Режим повышенной готовности могут ввести на севере Удмуртии из-за таяния снега 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. На севере Удмуртии могут ввести режим повышенной готовности из-за подъема уровня воды в Чепце. Как рассказал в понедельник, 30 апреля, и.о. заместителя начальника ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Дмитрий Порцев, речь идет о Кезском, Игринском, Балезинском и Глазовском районах.
"Серьезный подъем на северных реках, в частности на Чепце", — сообщил он. Напомним, что в 2016 году Балезинский район пострадал от паводка. В этом году режим ЧС из-за подтопления объявили Можга и Кизнерский район.
По словам министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Дениса Удалова, сейчас в республике идет вторая волна паводка.
Ситуация усугубляется прошедшими сильными дождями, которые также повлияли на уровень рек. Неблагоприятный прогноз сохраняется, в регионе будут идти незначительные осадки.
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