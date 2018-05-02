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МЧС предупредило москвичей о грозе с градом
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МЧС предупредило москвичей о грозе с градом 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Фото: Вести.Ru
Гроза с градом и шквалистым ветром с порывами до 20 м/с ожидаются в Москве в ближайшие часы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.
«По информации Росгидромета, в ближайшие один-два часа, в течение дня и вечером 2 мая местами в Москве ожидаются сильный дождь, гроза, град, при грозе шквалистый ветер с порывами 15-20 м/с», — сказал сотрудник пресс-службы, передает ТАСС.
По его словам, грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП, поэтому во время грозы водителям рекомендуется припарковаться.
«Во время грозы нельзя находиться у водоемов, рыбачить», — отметил сотрудник пресс-службы.
При сильном ветре и граде рекомендуется переждать непогоду в капитальном сооружении, на улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, напомнил он.
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