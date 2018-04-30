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Последний день апреля запомнится летним теплом: воздух прогреется до плюс 23 градусов
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Последний день апреля запомнится летним теплом: воздух прогреется до плюс 23 градусов 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Местами пройдет небольшой кратковременный дождь, не исключена гроза.
В понедельник, 30 апреля, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь, не исключена гроза. Об этом сообщают синоптики центра «Фобос».
Максимальна температура воздуха в Москве составит плюс 20-22 градуса, по области столбик термометра будет колебаться в районе 18-23 градуса тепла.
Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 35%.
— Синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, сопровождаемого постепенным натеканием отдельных массивов кучево-дождевой облачности, местами переходящей в грозовое состояние, что, впрочем, не помешает температуре ощутимо повысится и выйти на уровень конца мая, — сообщают специалисты.
Что касается лета, синоптик успокоил: с июня и по август нас ждет классическая московская погода.
— Май и лето будут в температурном плане вполне позитивными, не чета прошлым годам, — рассказал синоптик. — Местами на 1 градус больше нормы, но не жаркое и не холодное, а характерное для средней полосы. Конечно, волны похолодания и жары будут, но только укладывающиеся в русло климатических норм.
То есть, столицу не ждут какие-то погодные крайности. Например, нам не грозят знойные +42 градуса тепла или внезапный холод около нуля.
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