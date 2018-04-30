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Южноуральцам ограничили вход и въезд на территории леса
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Южноуральцам ограничили вход и въезд на территории леса 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Ограничения входа и въезда в леса на территории области связаны с введением особого противопожарного режима, сообщает Единая диспетчерская служба.
Плюсовые температуры и сильный ветер привели к росту пожаров на территории лесного фонда области.
Буквально вчера пожар в Миассе на территории близ озера Тургояк распространился на 2 гектара. Сильный ветер раздул огонь, который очень быстро распространился по сухой траве. Жители Миасса сообщали о сильном задымлении. Однако, благодаря готовности пожарных служб очаг возгорания удалось быстро ликвидировать.
Постановление о введении особого противопожарного режима на территории области подписал губернатор. Для южноуральцев ограничен вход и въезд в лес. Помимо усиления контроля и готовности к пожарам так же установлен круглосуточный режим дежурства региональной диспетчерской службы Главного управления лесами Челябинской области.
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