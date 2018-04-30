Дождь на заказ: Китай собирается управлять осадками

Китай анонсировал масштабный эксперимент с искусственным дождем. Как говорят эксперты, это может стать крупнейшим вмешательством в климат Земли. Проект «Тяньхэ», или «Небесная река» был разработан еще в 2016 году учеными Университета Цинхуа, сообщает South China Morning Post. Если эксперимент удастся, это увеличит число осадков в Тибетском нагорье до 10 млрд кубометров в год. А это соответствует 7% годового потребления воды в Китае.

Масштабы проекта огромные: он охватит территорию около 1,5 млн квадратных километров. А это практически три Испании . Суть в том, что в горах установят несколько десятков тысяч специальных камер для сжигания топлива, которые будут выпускать в атмосферу иодид серебра — это достаточно распространенный дождеобразующий реагент, вызывающий конденсацию молекул воды. Стоимость одной такой камеры — 8 тысяч долларов. Однако это далеко не новая технология, говорит руководитель программы «Климат и энергетика» Фонда дикой природы Алексей Кокорин

Алексей Кокорин руководитель программы «Климат и энергетика» Фонда дикой природы «По физике процессов ничего нового нет. Это чуть-чуть азотнокислого серебра если занести в облако, то пойдет дождь. Собственно говоря, с этого начиналось активное воздействие, которое в Центральной аэрологической обсерватории у нас делалось еще, по-моему, в 1970-е годы, в 1980-е точно, чтобы рассеять дождь, чтобы он не выпал, скажем, 9 мая на Красной площади, а где-то там в районе Клина, собственно говоря, тоже один из реагентов. Но как это доставляется? То есть это не с самолета, а они выбрали места, где в горах тибетских есть подходящие токи воздуха, поставили наземные установки. Это тоже такие башни, но не очень большие, примерно метров 20, судя по фотографиям, и распыляются эти частицы восходящими токами воздуха, поднимаются до уровня облаков и образуется выпадение осадков там, где их мало, и там, где урожайность травы, пастбищ — прежде всего, поскольку это Тибет. Ну и Тибет — очень большая территория, но все-таки эта площадь несопоставима с земным шаром, то есть это локальное воздействие. Но и повторить это, видимо, невозможно, потому что для этого должны быть восходящие токи воздуха, то есть, скажем, для Московской области это бесполезно. Сам реагент стоит недорого, и вообще в активных воздействиях на осадки главное — это самолет: его обслуживание, его эксплуатация. Поэтому это, конечно, кардинально дешевле, чем то, что активное воздействие в Московской области. Сам реагент не принесет вреда. Что касается перераспределения осадков, то тут надо смотреть, а что будет на той территории, где их не будет, если они вызывают осадки там, где им нужно, значит, где-то эти осадки отсутствуют».

Изменение климата — главная причина, по которой Китай взялся за этот проект. По данным The South China Morning Post, климатические модели предсказывают, что в районе Тибетского плато будут серьезные засухи и повышения температур, которые уменьшат осадки.

Президент государственной корпорации по аэрокосмической науке и технологиям Китая Лэй Фанпей заявил, что проект является «важнейшей инновацией, способной решить проблему нехватки воды в Китае». «Это внесет важный вклад не только в развитие Китая, но в благосостояние всего человечества», — добавил он. Но Китай — не единственная страна, которая разрабатывает проекты по управлению погодой. В 2016 году 56 стран имели такие программы, по сравнению с 42 странами в 2011 году.