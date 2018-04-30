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Без света и воды остались жители сотни домов в Коркино
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Без света и воды остались жители сотни домов в Коркино 

АиФ 17 минут назад
Фото: АиФ
Из-за сильного ветра в Коркинском районе произошли обрывы на линиях эелектропередач, без света и воды остались жители Коркино, Розинского Перомайского поселений, сообщает местный портал «Горняцкая правда».
Штормовой ветер с отдельными порывами до 28м/с вчера прошёлся по территории Коркинкого района. В результате разгула стихии произошли обрывы и перехлёсты проводов на электросетях. Без света остались жители сотни домов.
Отключения произошли не менее чем на шести улицах Коркино, В Розе обесточенными оказались 4 улицы и водонапорная башня, из-за чего было отключено и водоснабжение городского поселения.
В Первомайске без света остались жители трёх улиц, под аварийное отключение попала и водоносная скважина в посёлке.
На утро 30 апреля, водоснабжение полностью восстановлено, в большинстве домов снова появилось электричество. Восстановительные работы продолжаются.
По прогнозам синоптиков в муниципальном районе сегодня ожидаются порывы ветра до 17 м/с.
Напомним, в других городах области штормовое предупреждение также обернулось неприятными последствиями. В Миассе порывом ветра сорвало стальной лист, который повис на электрических проводах. Ветер также раздул лесной пожар в старой части города (на территории между машгородком и посёлком Тургояк). В Златоусте упал рекламные конструкции, в Челябинске порыв ветра опрокинул дорожный знак на бетонном основании. Также сообщалось о поваленных деревьях, сорванной кровле и «летающих» теплицах в СНТ.
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