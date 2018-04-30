Прогноз погоды. Дождливая, но тёплая погода ждёт нижегородцев в начале мая

В понедельник, 30 апреля, нас ждёт пасмурное, но, по меркам нынешней весны, довольно тёплое утро: на термометрах +6…+12 °С, юго-западный ветер дует со скоростью 1 м/с. Во второй половине дня ветер усилится до 5 м/с, а также потеплеет до +16 °С. Как утверждает Погода. НН.ру, к вечеру ветер изменится на северо-западный, а вероятность осадков возрастёт.

Кстати, сегодняшний понедельник — совсем не тяжелый. А все потому, что нерабочий. Отдыхаем с 29 апреля по 2 мая.

Облачная погода продержится до конца недели, но уже 2 мая значительно потеплеет: до +21 °С. Ветер сменится на южный. Ночами, однако, температура будет опускаться до +6… +9 °С.

По народному календарю — Зосима-пчельник, в этот день вывозят пчел на пасеки. После накрывают чистой скатертью стол посреди пасеки, на него ставят хлеб и соль, черепок с жаром, Богоявленскую воду и оставшуюся от пасхальной заутрени свечу. Потом, помолясь Зосиме и Савватию, обходят вокруг пасеки с зажженной свечой, кропят ее освященной водою.