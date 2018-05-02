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Внимание! Высокий класс пожарной опасности установлен в лесах Приангарья в связи с ухудшением погодных условий
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Внимание! Высокий класс пожарной опасности установлен в лесах Приангарья в связи с ухудшением погодных условий 

Хот 28 минут назад
Фото: Хот
По сообщению метеорологов, на территории
Иркутской области 3 мая ожидается усиление западного, северо-западного
ветра до 14-19 м/с, ночью в южных, центральных, верхнеленских районах,
днём в западных, центральных и южных районах порывы до 18-23 м/с.,
местами пыльные бури, осадки преимущественно в виде дождя, грозы.
В связи с поступлением сигнала о  прохождении неблагоприятных климатических явлений в 13 районах
Приангарья объявлен чрезвычайный и высокий классы пожарной опасности.
Выход в лес ограничен.
По информации Иркутского управления по  гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, чрезвычайная и высокая
пожароопасность лесов V-IV класса, способствующие возникновению и  развитию пожаров, установлены в Ольхонском, Иркутском,
Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Усть-Удинском, Балаганском,
Заларинском, Зиминском, Тайшетском, Жигаловском, Киренском, Чунском,
Бодайбинском районах.
В целях обеспечения безопасности
жизнедеятельности граждан, защиты населенных пунктов и объектов
экономики, на территории региона продолжает действовать особый
противопожарный режим. Под запретом разведение костров, проведение
пожароопасных работ, а также любое использование открытого огня. С  введением III-V классов пожарной опасности гражданам запрещено посещение
лесной зоны. Напомним, нарушение требований пожарной безопасности
влечет за собой административную ответственность!
Информацию о нарушении норм
пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на телефон доверия
Главного управления МЧС России по Иркутской области — 8 (3952) 39-99-99.
При обнаружении лесного пожара сообщите об этом на Единый номер круглосуточной диспетчерской службы авиалесоохраны — 8-800-100-94-00.
Хот: последние новости
Усиление ветра, пыльные бури и грозы ожидаются на территории Иркутской области Штормовое предупреждение. О неблагоприятных погодных явлениях информируют метеорологи жителей Иркутской области Высокий класс пожароопасности. Выход в лес ограничен в ряде районов региона
Комментарии  Ещё 2 источника 
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