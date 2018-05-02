Внимание! Высокий класс пожарной опасности установлен в лесах Приангарья в связи с ухудшением погодных условий

По сообщению метеорологов, на территории

ветра до 14-19 м/с, ночью в южных, центральных, верхнеленских районах,

днём в западных, центральных и южных районах порывы до 18-23 м/с.,

местами пыльные бури, осадки преимущественно в виде дождя, грозы.

В связи с поступлением сигнала о прохождении неблагоприятных климатических явлений в 13 районах

Приангарья объявлен чрезвычайный и высокий классы пожарной опасности.

Выход в лес ограничен.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, чрезвычайная и высокая

пожароопасность лесов V-IV класса, способствующие возникновению и развитию пожаров, установлены в Ольхонском, Иркутском,

Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Усть-Удинском, Балаганском,

Бодайбинском районах.

В целях обеспечения безопасности

жизнедеятельности граждан, защиты населенных пунктов и объектов

экономики, на территории региона продолжает действовать особый

противопожарный режим. Под запретом разведение костров, проведение

пожароопасных работ, а также любое использование открытого огня. С введением III-V классов пожарной опасности гражданам запрещено посещение

лесной зоны. Напомним, нарушение требований пожарной безопасности

влечет за собой административную ответственность!

Информацию о нарушении норм

пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на телефон доверия

Главного управления МЧС России по Иркутской области — 8 (3952) 39-99-99.

При обнаружении лесного пожара сообщите об этом на Единый номер круглосуточной диспетчерской службы авиалесоохраны — 8-800-100-94-00.