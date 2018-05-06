Внимание! Штормовое предупреждение

По сообщениям синоптиков на территории

Иркутской области 7 мая ожидается усиление северо-западного ветра до 12-17 м/с, днем в центральных, южных и верхнеленских районах штормовой

ветер до с порывами до 22 м/с, в отдельных районах сильные осадки. В горах Южного Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин. Напоминаем, в регионе действует особый

противопожарный режим, запрещено использование открытого огня. В условиях сильного ветра любая искра становится реальной угрозой крупного

пожара. Строго соблюдайте требования пожарной безопасности, призывайте к этому соседей, сообщайте обо всех фактах нарушений особого

противопожарного режима на телефон доверия Главного управления МЧС