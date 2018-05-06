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Внимание! Штормовое предупреждение
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Внимание! Штормовое предупреждение 

Хот 23 часа назад
Фото: Хот
По сообщениям синоптиков на территории
Иркутской области 7 мая ожидается усиление северо-западного ветра до  12-17 м/с, днем в центральных, южных и верхнеленских районах штормовой
ветер до с порывами до 22 м/с, в отдельных районах сильные осадки. В  горах Южного Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин. Напоминаем, в регионе действует особый
противопожарный режим, запрещено использование открытого огня. В  условиях сильного ветра любая искра становится реальной угрозой крупного
пожара. Строго соблюдайте требования пожарной безопасности, призывайте к  этому соседей, сообщайте обо всех фактах нарушений особого
противопожарного режима на телефон доверия Главного управления МЧС
России по Иркутской области 8 (3952) 399-999. При обнаружении возгорания немедленно обратитесь в пожарную охрану по телефону 101.
Хот: последние новости
Усиление ветра, пыльные бури и грозы ожидаются на территории Иркутской области Губернатор Сергей Левченко сегодня примет участие в инаугурации Президента РФ ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области 17 августа 2017 года проводит бесплатный семинар
Комментарии  Ещё 19 источников 
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