О неблагоприятных погодных явлениях информируют метеорологи жителей Иркутской области 

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 мая по области
ожидается северо-западный ветер — 13-18 м/с, ночью в южных, центральных и верхнеленских районах местами до 18-23 м/с, дождь, мокрый снег.
4-6 мая в западных, северных, южных
районах местами прогнозируется высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов.
В горах Южного Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин.
Уважаемые жители и гости региона!
Настоятельно рекомендуем быть предельно осторожными в обращении с открытым огнем, который при порывах ветра становится неуправляемой и губительной стихией. Руководителям туристских групп рекомендуется
воздержаться от выходов в горы при получении предупреждения о лавинной
опасности.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить на Единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России — 101. Любую
информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете
сообщить, позвонив на Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области — 8 (3952) 39-99-99.