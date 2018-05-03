О неблагоприятных погодных явлениях информируют метеорологи жителей Иркутской области

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 мая по области

ожидается северо-западный ветер — 13-18 м/с, ночью в южных, центральных и верхнеленских районах местами до 18-23 м/с, дождь, мокрый снег.

4-6 мая в западных, северных, южных

районах местами прогнозируется высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов.

В горах Южного Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин.

Уважаемые жители и гости региона!

Настоятельно рекомендуем быть предельно осторожными в обращении с открытым огнем, который при порывах ветра становится неуправляемой и губительной стихией. Руководителям туристских групп рекомендуется

воздержаться от выходов в горы при получении предупреждения о лавинной

опасности.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить на Единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России — 101. Любую

информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете