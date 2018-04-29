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Майские праздники в Петербурге будут дождливыми
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Майские праздники в Петербурге будут дождливыми 

Газета.Ru 1 час назад
Петербуржцам, которые планируют отправиться на прогулку на майские праздники, стоит захватить с собой зонтик, передает ФБА «Экономика сегодня».
"Дождливый" прогноз на первые числа следующего месяца сделал главный синоптик города Александр Колесов.
По его словам, погода будет достаточно теплой, но не сухой. Специалист отметил, что сейчас температура воздуха постепенно идет «на повышение». На праздники столбик термометра поднимется до 10 градусов и выше
В целом, добавил метеоролог, весь месяц ожидается относительно теплым. В мае даже будет несколько дней с температурой выше 20 градусов.
Колесов также высказался о ситуации с лесными пожарами в Ленинградской области. Он отметил, что за городом снег сошел только недавно и вероятность их возникновения сейчас практически нулевая. Кроме того, добавил Колесов, в этом году городу и области удалось избежать половодья, которое предвещало начало зимы.
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