Майские праздники в Петербурге будут дождливыми

Петербуржцам, которые планируют отправиться на прогулку на майские праздники, стоит захватить с собой зонтик, передает ФБА «Экономика сегодня»

"Дождливый" прогноз на первые числа следующего месяца сделал главный синоптик города Александр Колесов

По его словам, погода будет достаточно теплой, но не сухой. Специалист отметил, что сейчас температура воздуха постепенно идет «на повышение». На праздники столбик термометра поднимется до 10 градусов и выше

В целом, добавил метеоролог, весь месяц ожидается относительно теплым. В мае даже будет несколько дней с температурой выше 20 градусов.