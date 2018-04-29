В Кургане ветром надуло проблем: летают остановки, сносит крыши

Сегодня, 29 апреля, жителям Кургана в прямом смысле сносит крышу.

Шквалистый ветер порывали до 26 м/с нарушил планы многих горожан провести воскресный день на природе. Ночью прошел дождь, а МЧС региона предупредило об аномальном сильном ветре. В сообщении сказано: «Утром и дне местами по Курганской области ожидается усиление ветра до 21-26 м/с». Ветер появился внезапно и такой силы, что опрокинул остановку на улице Невежина. Железная конструкция словно бумажная, гонимая ветром пару метров вертелась на асфальте. Курганские автолюбители поделились фотографиями светофора на перекрестке улиц Коли Мяготина и Красина. Ветром светофор перевернуло задом на пред.

Помимо этого в нескольких районах Кургана пострадали автомобили, припаркованные во дворах жилых домов. В центре от прилетевшего на автомобиль Volkswagen фрагмента крыши, у машины разбито лобовое стекло и покорёжен капот. Помимо летающих рекламных щитов, веток и незакрепленных конструкций, ветер поднимает в воздух кучи мусора, который после массовых субботников не успели вывезти. Пивные банки, «полторашки» ищут себе мишень среди прохожих.

К вечеру, по прогнозам синоптиков, ветер стихнет, и тогда курганцы начнут подсчет убытков, которые ветром надуло, в ожидании нового дня стихии.

Использовано фото из социальных сетей, а также с сайта 24kovrov.ru