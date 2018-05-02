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Кадеты репетировали парад Победы до потери сознания
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Кадеты репетировали парад Победы до потери сознания 

Lenta.ru 23 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В Туле нескольким кадетам Суворовского военного училища и юридического колледжа стало плохо во время дневной репетиции парада Победы, сообщает «Центр 71».
Издание пишет, что кадеты около 45 минут стояли по стойке смирно, после чего некоторые из них упали в обморок. Температура воздуха в это время в тени составляла плюс 27 градусов, а репетиция проводилась на асфальте под палящим солнцем.
«Тульские новости» уточняют, что плохо себя почувствовали около 40 юношей и девушек, трем потребовалась госпитализация. Остальным медицинскую помощь оказали на месте.
Агентство добавляет, что на предыдущей репетиции имел место аналогичный инцидент, тогда самочувствие ухудшилось у 13 человек.
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