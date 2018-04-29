Ветер разметал уродливые металлические щиты в центре Волгограда

Сильный ветер сорвал старые металлические щиты для объявлений на проспекте Ленина в районе остановки «7-я Гвардейская».

— На листах не осталось ни одного свободного сантиметра, где бы ни наклеили рекламного объявления, — рассказывают волгоградцы. — Долгое время два этих щита были бельмом на глазу города — старые, грязные и, как оказалось, очень хлипкие. После вчерашнего ветра один из них сорвался на землю, а второй повис над головой прохожих.

Горожане уверены, что для полного разрушения хлипкой конструкции хватит еще нескольких порывов ветра.

— Эти металлические листы могут полететь в сторону прохожих или оказаться на проезжей части, — предостерегают волгоградцы.

Дежурный в МБУ «Волгоградзеленхоз», уточнив «прописку» опасной конструкции, пообещал поговорить с руководством. По словам диспетчера, в ближайшее время они уберут старые металлические щиты.