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Ветер разметал уродливые металлические щиты в центре Волгограда
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Ветер разметал уродливые металлические щиты в центре Волгограда 

v1.ru 44 минуты назад
Фото: v1.ru
Сильный ветер сорвал старые металлические щиты для объявлений на проспекте Ленина в районе остановки «7-я Гвардейская».
— На листах не осталось ни одного свободного сантиметра, где бы ни наклеили рекламного объявления, — рассказывают волгоградцы. — Долгое время два этих щита были бельмом на глазу города — старые, грязные и, как оказалось, очень хлипкие. После вчерашнего ветра один из них сорвался на землю, а второй повис над головой прохожих.
Горожане уверены, что для полного разрушения хлипкой конструкции хватит еще нескольких порывов ветра.
— Эти металлические листы могут полететь в сторону прохожих или оказаться на проезжей части, — предостерегают волгоградцы.
Дежурный в МБУ «Волгоградзеленхоз», уточнив «прописку» опасной конструкции, пообещал поговорить с руководством. По словам диспетчера, в ближайшее время они уберут старые металлические щиты.
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