В Башкирии спасатели перешли в режим повышенной готовности из-за погодных условий

По прогнозу метеорологов, 29 апреля в регионе пройдут грозы, порывы ветра будут достигать 18-26 м/с.

В настоящее время разработан комплекс мер, направленных на своевременное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации. Ремонтные бригады находятся в состоянии готовности на случай внезапных аварий на объектах ЖКХ, энерго— или газовых сетей.

Также подготовлены к работе резервные источники питания.