В Башкирии спасатели перешли в режим повышенной готовности из-за погодных условий 

По прогнозу метеорологов, 29 апреля в регионе пройдут грозы, порывы ветра будут достигать 18-26 м/с.
В настоящее время разработан комплекс мер, направленных на своевременное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации. Ремонтные бригады находятся в состоянии готовности на случай внезапных аварий на объектах ЖКХ, энерго— или газовых сетей.
Также подготовлены к работе резервные источники питания.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане продолжаются работы по предотвращению ЧС в связи с паводком.