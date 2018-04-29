Ещё
В Башкирии спасатели перешли в режим повышенной готовности из-за погодных условий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Башкирии спасатели перешли в режим повышенной готовности из-за погодных условий 

RT на русском 1 час назад
По прогнозу метеорологов, 29 апреля в регионе пройдут грозы, порывы ветра будут достигать 18-26 м/с.
В настоящее время разработан комплекс мер, направленных на своевременное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации. Ремонтные бригады находятся в состоянии готовности на случай внезапных аварий на объектах ЖКХ, энерго— или газовых сетей.
Также подготовлены к работе резервные источники питания.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане продолжаются работы по предотвращению ЧС в связи с паводком.
RT на русском: последние новости
В Москве 30 апреля объявлен «жёлтый» уровень опасности МЧС предупредило об усилении ветра и дожде в Москве Климатолог РАН не исключил торнадо летом в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
19 россиянок посадили в иракскую тюрьму навечно131
Донбасс «заполонили» вагоны с украинскими солдатами657
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына64
В Британии захотели «наказать» чиновников РФ317
Ефремов вновь обматерил зрителей256
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение