Над Московским регионом появились «ливневые» облака

В подмосковном Клину синоптики заметили умеренно развитые по вертикали кучевые облака, которые обычно несут ливень и грозы, сообщается на сайте «Метеоновости».

В 12:00 температура в Москве повысилась на главной метеостанции столицы до 13,8 градуса. Примерно столько же, около плюс 14 градусов, было в других районах города, в том числе и в центре (на Балчуге). На юге термометр показал 15,6 градуса, а во Внукове 14,8 градуса — эти районы оказались самыми теплыми в середине дня.

«Над столицей развивались кучевые облака, появились другие их разновидности: Cu med и Cu, а также наблюдаются облака из разновидности слоистых: Sc и Sc und. А вот северо-западнее столицы, в Клину кучевые облака развились в Cb calv — умеренно развитые по вертикали кучевые облака. Не обязательно дают грозы, но при условии ослабления восходящих потоков могут быть ливневые осадки», — говорится в сообщении.

Ветер в Москве в основном западной четверти, слабый — 1-5 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменилось, немного превышает норму, 751 миллиметр ртутного столба. Воздух сухой, относительная влажность — около 40%, местами 50%.