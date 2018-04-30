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Ученые предрекли засуху в лесах Амазонки
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Ученые предрекли засуху в лесах Амазонки 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Климатологи из Калифорнийского университета (США) предрекли усиление асимметрии в распределении осадков на планете к 2100 году, что может привести к сокращению осадков в амазонских лесах и увеличению в Индонезии, передает Eurekalert со ссылкой на Nature Climate Changes.
Такая картина, согласно анализу различных климатических моделей, может сложиться в результате влияния растущих выбросов углекислого газа (CO2) на тропические леса. «Многие склонны думать, что разрушительные процессы связаны с теплом, поступающим в океаны и влияющим в итоге на погоду. Однако по нашим данным, широкомасштабные изменения осадков могут быть объяснены тем, как тропические леса реагируют на избыток углекислого газа, который попадает в атмосферу из-за человеческой деятельности и оказывают особенно сильное влияние на густые леса Амазонки и растительность Азии», — говорит исследователь Джеймс Рэндерсон.
Специалист подчеркнул, что возможная засуха в Амазонии и затопления в тропических лесах Азии могут губительно повлиять на биоразнообразие, доступность пресной воды и продовольствия для части населения.
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