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Ураганный ветер сносит крыши и валит деревья в Челябинской области
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Ураганный ветер сносит крыши и валит деревья в Челябинской области 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Ураганный ветер, бушующий в воскресенье, 29 апреля, на территории Челябинской области, сносит рекламные конструкции и крыши, валит на автомобили заборы и деревья, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Фотографиями с разгулом стихии южноуральцы делятся в социальных сетях. По словам челябинцев, порывы ветра уносят не только продуктовые палатки, но и срывают крыши балконов и карнизы с домов. В микрорайоне Парковый металлический забор накренился на припаркованные рядом машины, а на улице Молдавской автомобиль помяло упавшее дерево.
Аналогичная ситуация в Златоусте. Дерево, поваленное ураганным метром, разбило переднее стекло иномарки. Жители города жалуются на коммунальные службы, которые, видя состояние зелёных насаждений, могли бы предотвратить ЧП. Ведь специалисты МЧС, предупреждая от надвигающейся из Москвы непогоде, заранее советовали властям проверить слабо укреплённые конструкции.
Порывы достигают такой силы, что сносят на своём пути даже тяжёлые металлические рекламные билборды.
«И флаги упали. И крыша у входа в налоговую», — написала в соцсетях жительница Златоуста Наталья Молчанова.
«А у нас электричество сдуло», — ответила ей Надежда Шорина.
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