Ураганный ветер сносит крыши и валит деревья в Челябинской области

Ураганный ветер, бушующий в воскресенье, 29 апреля, на территории Челябинской области , сносит рекламные конструкции и крыши, валит на автомобили заборы и деревья, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Фотографиями с разгулом стихии южноуральцы делятся в социальных сетях. По словам челябинцев, порывы ветра уносят не только продуктовые палатки, но и срывают крыши балконов и карнизы с домов. В микрорайоне Парковый металлический забор накренился на припаркованные рядом машины, а на улице Молдавской автомобиль помяло упавшее дерево.

Аналогичная ситуация в Златоусте . Дерево, поваленное ураганным метром, разбило переднее стекло иномарки. Жители города жалуются на коммунальные службы, которые, видя состояние зелёных насаждений, могли бы предотвратить ЧП. Ведь специалисты МЧС , предупреждая от надвигающейся из Москвы непогоде, заранее советовали властям проверить слабо укреплённые конструкции.

Порывы достигают такой силы, что сносят на своём пути даже тяжёлые металлические рекламные билборды.

«И флаги упали. И крыша у входа в налоговую», — написала в соцсетях жительница Златоуста Наталья Молчанова

«А у нас электричество сдуло», — ответила ей Надежда Шорина.