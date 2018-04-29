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Уровень погодной опасности в Москве повышен до «желтого»
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Уровень погодной опасности в Москве повышен до «желтого» 

360tv.ru 1 час назад
Гидрометцентр повысил до желтого уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на понедельник, 30 апреля. Это связано с усилением ветра, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на метеорологов.
По сообщению Гидрометцентра, в Москве 30 апреля ожидается переменная облачность, местами гроза, кратковременный дождь. Ночью термометры покажут 8-10 градусов тепла, днем 30 апреля потеплеет до 20-22 градусов.
Вместе с тем синоптики предупреждают о порывах ветра при грозе. Они могут достигать 12-17 метров в секунду. В Гидрометцентре повысили уровень погодной опасности до «желтого»: это значит что погода несет потенциальные риски.
Синоптики согласны друг с другом: погода в предстоящие трехдневные выходные будет однозначно теплой. Уже можно строить планы на отдых под открытым небом. Жителям столичного региона осталось потерпеть совсем немного: дожди уйдут из Москвы. Пока же следует прислушаться к предупреждению Гидрометцентра.
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