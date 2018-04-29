«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе на 30 апреля из‑за ветра

Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности на 30 апреля из-за сильных порывов ветра и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень опасности из-за ветра и грозы объявили на территории Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской областей.

На территории Москвы и Подмосковья 30 апреля прогнозируют небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до плюс 24 градусов.