«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе на 30 апреля из‑за ветра 

В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности на 30 апреля из-за сильных порывов ветра и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«Желтый» — это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.
Такой же уровень опасности из-за ветра и грозы объявили на территории Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской областей.
На территории Москвы и Подмосковья 30 апреля прогнозируют небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до плюс 24 градусов.