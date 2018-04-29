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«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе на 30 апреля из‑за ветра
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«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе на 30 апреля из‑за ветра 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности на 30 апреля из-за сильных порывов ветра и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«Желтый» — это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.
Такой же уровень опасности из-за ветра и грозы объявили на территории Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской областей.
На территории Москвы и Подмосковья 30 апреля прогнозируют небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до плюс 24 градусов.
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