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Унесенные ветром: в Тюмени во время шторма поломало деревья, рухнули уличные туалеты и украшения к 9 мая
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Унесенные ветром: в Тюмени во время шторма поломало деревья, рухнули уличные туалеты и украшения к 9 мая 

72.ru 26 минут назад
Фото: 72.ru
Синоптики, объявившие штормовое предупреждение в Тюмени 29 апреля, не обманули. С утра в городе поднялся на столько сильный ветер, что в одном из микрорайонов упало дерево. К счастью, в этот момент никто рядом не оказался и травм не получил.
Дерево упало в сквере Немцова
Рекламные щиты, ненадежно прикрепленные, срывает со зданий прямо на прохожих и машины
По сообщению очевидцев, не выдерживают разбушевавшегося ветра и рекламные щиты. Поэтому тюменцам следует не пренебрегать правилам безопасности и обходить их стороной. Жители домов по улице Николая Семенова же рассказали, что жертвами шторма у них стали автомобили, припаркованные вблизи металлического забора.
У автомобилистов сегодня особенно сложный день
— На парковку прилетел забор с пустыря. Хозяин Лады пока не появлялся. Остальным машинам тоже досталось, — сообщил очевидец в соцсетях.
А вот ЖК «Плеханова», кажется, временно остались без уличного туалета. Кабинка тоже не выдержала натисков погоды и упала на бок. Не так далеко от нее на асфальт прилег и дорожный знак «Пешеходный переход».
А вот и последствия урагана в новых ЖК  Вы тоже стали очевидцем происшествия, которое случилось по вине сильного ветра? Пишите нам на почту и в мессенджеры по номеру — 89222628284.
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