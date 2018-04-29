Унесенные ветром: в Тюмени во время шторма поломало деревья, рухнули уличные туалеты и украшения к 9 мая

Синоптики, объявившие штормовое предупреждение в Тюмени 29 апреля, не обманули. С утра в городе поднялся на столько сильный ветер, что в одном из микрорайонов упало дерево. К счастью, в этот момент никто рядом не оказался и травм не получил.

Дерево упало в сквере Немцова

Рекламные щиты, ненадежно прикрепленные, срывает со зданий прямо на прохожих и машины

По сообщению очевидцев, не выдерживают разбушевавшегося ветра и рекламные щиты. Поэтому тюменцам следует не пренебрегать правилам безопасности и обходить их стороной. Жители домов по улице Николая Семенова же рассказали, что жертвами шторма у них стали автомобили, припаркованные вблизи металлического забора.

У автомобилистов сегодня особенно сложный день

— На парковку прилетел забор с пустыря. Хозяин Лады пока не появлялся. Остальным машинам тоже досталось, — сообщил очевидец в соцсетях.

А вот ЖК «Плеханова», кажется, временно остались без уличного туалета. Кабинка тоже не выдержала натисков погоды и упала на бок. Не так далеко от нее на асфальт прилег и дорожный знак «Пешеходный переход».

А вот и последствия урагана в новых ЖК Вы тоже стали очевидцем происшествия, которое случилось по вине сильного ветра? Пишите нам на почту и в мессенджеры по номеру — 89222628284.