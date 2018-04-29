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Синоптик: Москвичей ждут июльская жара в мае и умеренно теплое лето
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Синоптик: Москвичей ждут июльская жара в мае и умеренно теплое лето 

Вечерняя Москва 25 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «ВМ» о предстоящих погодных явлениях в столице на начавшиеся майские праздники и следующее за ними лето.
Синоптик успокоил: с июня и по август нас ждет классическая московская погода.
— Май и лето будут в температурном плане вполне позитивными, не чета прошлым годам, — рассказал синоптик. — Местами на 1 градус больше нормы, но не жаркое и не холодное, а характерное для средней полосы. Конечно, волны похолодания и жары будут, но только укладывающиеся в русло климатических норм.
То есть, столицу не ждут какие-то погодные крайности. Например, нам не грозят знойные +42 градуса тепла или внезапный холод около нуля.
— На первые майские праздники наступает практически июльская жара порядка 20-25 градусов и даже до 27 градусов, — добавил он. — Потом она сменится черемуховыми похолоданиями на вторую часть майских праздников, но и они пройдут в рамках климатического комфорта. На 9 мая ночью — +5-10 градусов, днем +15-20 градусов.
Как напоминает читателям «ВМ» известный синоптик и телеведущий, противосолнечные очки с началом мая становятся непременным атрибутом горожанина.
— Солнца будет много — мы вступаем в летний сезон, — говорит Тишковец. — Но и одновременно мы вступаем в сезон коротких летних дождей, местами с канонадой гроз. Нужно быть аккуратней, соблюдать правила безопасности. Особенно, дачникам. При виде грозы скрываться в доме, помещении или автомобиле. Ну и в любом случае не стоять в поле под высокими конструкциями или одинокими деревьями. Во время грозовых разрядов не стоит пользоваться электроприборами.
Наступающий сезон в столичном регионе, по словам специалиста, будет характеризоваться теплом, солнцем, короткими освежающими ливневыми дождями и грозами. Данные приборов и спутников пока что подтверждают: ураганы в ближайшие 10-15 дней нам не грозят.
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