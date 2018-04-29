Менее чем за сутки на телефон горячей линии по борьбе со снегом и водой обратились десятки человек

Менее чем за сутки на телефон горячей линии по борьбе с климатическими неудобствами в ЯНАО обратились более десяти человек. Все заявки выполнены.

Напомним, по поручению губернатора Дмитрия Кобылкина , эту деятельность муниципальных образований взял под личный контроль первый заместитель главы региона Алексей Ситников . О нарушениях по очистке от снега крыш, дворов, тротуаров, автодорог и об утилизации снега можно сообщать на телефон 8 (34922) 24 444. Необходимо назвать населённый пункт, точный адрес, где оно зафиксировано, и сообщить вид нарушения.

Кроме отработки заявок, коммунальщики в муниципальных образованиях вывозят снег и чистят улицы в плановом режиме. По последним данным, наибольшее количество снега вывезено с улично-дорожной сети города Лабытнанги — около 45 процентов от плана. В городе очищено от снега и льда 450 метров водоотводных лотков и 40 водопропускных труб — это 100 процентов. 42 процента от всего объема снега убрали в Приуральском районе. По 29 процентов — в Красноселькупском и Шурышкарском районах. При этом в Красноселькупском районе в 2018 году снежный покров выше прошлогоднего на 27 сантиметров. В основном такая же картина и в остальных городах и селах.

Салехарде очистили 40 водопропускных труб и почти полтора километра водоотводных лотков. В Ноябрьске лотки и трубы очищены от снега и льда на сто процентов, в Муравленко — наполовину. В аутсайдерах пока Новый Уренгой — там власти отчитались о пяти процентах выполненных работ по уборке снега. В Пуровском и Ямальском районах — об 11 и 12 процентах соответственно. Везде работы продолжаются практически в круглосуточном режиме.

Муниципалитеты еженедельно отчитываются в окружной центр о ходе противопаводковых работ и борьбе с тающим снегом. Особое внимание уделяется объектам с массовым пребыванием людей, под контролем — школы, детские сады, учреждения здравоохранения. Причем отработка заявок от населения происходит следующим образом: обслуживающая организация высылает в окружной центр фотографию места до и после очистки.

Во всех муниципалитетах управляющие организации плотно сотрудничают с администрациями. Организовываются рейды по жилым кварталам и улично-дорожной сети. В случае нарушений они, как правило, устраняются в течение одного дня. В обратном случае нарушителя ждёт протокол по ст. 3.3 Закона ЯНАО от 16.12.2004 №81-ЗАО «Об административных правонарушениях». Согласно документу, нарушение правил благоустройства территорий поселений и городских округов влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц — от пятисот до двух тысяч рублей; на юридических лиц — от трёх тысяч до десяти тысяч рублей.

Куратор этой деятельности Алексей Ситников обращает внимание глав муниципалитетов на то, что работы в поселениях и городах по очистке снега и откачиванию талых вод находятся под особым контролем правительства и губернатора.