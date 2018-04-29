Китай строит «фабрику дождя» размером в три Испании

Искусственный дождь — вот что поможет Китаю увлажнить площадь в три Испании . Во всяком случае таков последний проект Китая по манипуляциям с погодой. Система будет включать сжигатели твердого топлива, беспилотники, самолеты, артиллерию и сеть метеорологических зондов, которые будут изучать обширные просторы Индийского океана. Цель — создать распределенную систему, способную бороться с изменениями климата и увеличивать количество осадков в области на десять миллиардов кубометров, или примерно на 7% от ежегодного потребления воды в Китае.

Конечно, у проекта — и технологии искусственного дождя в целом — есть свои критики и противники. Некоторые ссылаются на непроверенную природу технологии, другие боятся, что проект увеличит международные трения в нестабильном регионе.

Масштабирование и спутники

Новый проект Китая предусматривает размещение тысяч камер, сжигающих твердые виды топлива на тибетском плато. При сгорании камеры будут производить йодид серебра. Йодид действует как конденсат для молекул воды в воздухе. Чем больше молекул воды собирается вокруг молекул йодида, тем тяжелее они становятся и падают на землю, как снег или дождь. Этот процесс известен как посев облаков.

Каждый год влажные мусонные ветры с Индийского океана проносятся по гималайским горам на север. Данные об активности муссонов, собранные с 30 метеорологических спутников в режиме реального времени, будут гарантировать, что сжигание топлива совпадет с оптимальными условиями для связывания водяных мусонных туманов с йодидом, который будет выпускаться в процессе сгорания, увеличивая таким образом дождь и снегопад. Сети сгорания будут помогать беспилотники, облачный посев, самолеты и даже артиллерия, чтобы максимизировать ее эффект.

SCMP, ссылаясь на неназванного ученого, работающего над проектом, сообщает, что 500 камер сгорания уже было построено, причем первоначальные результаты оказались очень перспективными. Одна камера сгорания обходится примерно в 8000 долларов. По завершении «десятки тысяч камер» будут расположены на тибетском плато. Цель состоит в том, чтобы увеличить количество осадков на площади около 1,6 миллиона квадратных километров. Это крупнейший в мире проект по созданию искусственного дождя.

Изменение климата — главная причина, по которой Китай берется за этот проект. По данным SCMP, климатические модели предсказывают, что в этой области будут серьезные засухи и повышения температур, которые уменьшат региональные осадки. Это создает существенные риски для Китая и его соседей, поскольку тибетской плато является важным источником воды в регионе.

Климат под контролем

Китай разрабатывает технологические пути манипулирования погодой, а также ищет способы собирать или распределять пресную воду, уже много лет. В 2016 году был предложен проект «Небесной реки». Его цель — увеличить водоснабжение северных засушливых регионов Китая за счет испарения воды и использования северных воздушных потоков для транспорта испарений на север.

Ближе к земле манипуляции с погодой могут быть способом борьбы с высокими уровнями загрязнений, обнаруженными во многих крупных городах Китая. Проект предполагает закрепление больших спринклерных систем на внешних сторонах небоскребов. Опрыскивая водой воздух, можно было бы (наверное) связать токсины и газы с водой, тем самым уменьшив объем токсичного смога.

Китай отнюдь не единственная страна, которая разрабатывает проекты по управлению погодой. В 2016 году 56 стран имели такие программы, по сравнению с 42 странами в 2011 году.

Идея манипуляции погодой существует уже давно и даже использовалась во время войны во Вьетнаме . Операция «Попай», например, целью ставила увеличение количества осадков в сезон муссонов, чтобы рельеф стал грязным и труднопроходимым для вражеских бойцов. Неофициальный лозунг пилотов ВВС, которые выполняли миссию, был «делай грязь, а не войну».

Возьми воду и сделай дождь

Окончательное одобрение проекта китайскими властями пока не было принято, но уже вызвало обеспокоенность в других регионах Китая, а также в соседних странах. Манипуляции с погодой для получения большего количества осадков над тибетскими равнинами могут привести к снижению осадков в других местах. Тибет часто называют водяной башней Азии, которая питает реки Брахмапутра, Меконг, Янцзы и Желтую. Может ли увеличение осадков в определенном географическом регионе привести к снижению количества осадков в других местах? Этот вопрос до сих пор остается без ответа, и непонятно, что с ним делать.

Критики также отмечают совсем не проверенную теорию погодных манипуляций.

Ма Вэйцян, ученый из Института исследований тибетского плато Китайской академии наук , назвал эксперимент «беспрецедентным», но сомневается, что камеры сгорания как-то повлияют на погоду. В частности, он скептически оценивает количество осадков, которые те могут произвести. Климатическая система огромна. Любые попытки людей вмешаться могут выглядеть блекло.

Другие же оптимистично смотрят на потенциал проекта.

«Даже десятипроцентное увеличение дождевых осадков или снега могут оправдать затраты», говорит Барт Гиртс, профессор атмосферных наук из Университета Вайоминга.