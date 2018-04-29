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В Тюменской области ожидается гроза и сильный ветер
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В Тюменской области ожидается гроза и сильный ветер 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
По данным Тюменского ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» 29 апреля на юге Тюменской области ожидается усиление ветра порывы до 17-22 м/с.
Сегодня, 29 апреля на территории Тюменской области ожидается облачно, небольшой, местами умеренный дождь, днем в отдельных районах гроза, ветер южный с переходом на западный 7-12 м/с, днем в отдельных районах порывы до 17-22 м/с, температура ночью +4+9, днем +18+23.
«Главное в данной ситуации бить внимательными и осторожными, не оставлять малолетних детей без присмотра! Ожидаемая непогода способна нарушить работу объектов энергетики и связи, жилищно-коммунального хозяйства. В период непогоды МЧС России рекомендует жителям региона обходить шаткие строения и дома с неустойчивой крышей, ограничить работы на высоте и на улице. Не парковать автомобили вблизи рекламных конструкций, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.
Водителям необходимо быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
При возникновении происшествий — звоните по телефону: «101» или «112», а также по телефону горячей линии ГУ МЧС России по Тюменской области 8 (3452) 590-290
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