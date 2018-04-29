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Огнеборцы «Земли леопарда» готовятся к майским праздникам в Приморье
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Огнеборцы «Земли леопарда» готовятся к майским праздникам в Приморье 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Земля леопарда».
В середине февраля 2018 года весенний противопожарный режим был введен на «Земле леопарда». Отсутствие ухода за сельскохозяйственными полями и неосторожное обращение с огнем уже зимой привели к пожарам в окрестностях национального парка. С наступлением солнечной теплой погоды в апреле Хасанский район Приморья постиг второй удар огненной стихии.
В этот раз напряженную пожароопасную обстановку в районе национального парка усугубляет сильный ветер.
Основная цель сил отдела охраны и лесохозяйственной службы «Земли леопарда» сейчас — не допустить проникновения огня на заповедную территорию. Ими ведется подготовка техники и оборудования для полноценной работы в длинные майские выходные.
Ежегодно в эти дни увеличение потока «диких» туристов приводит к росту числа природных пожаров.
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