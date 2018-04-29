Огнеборцы «Земли леопарда» готовятся к майским праздникам в Приморье

, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Земля леопарда».

В середине февраля 2018 года весенний противопожарный режим был введен на «Земле леопарда». Отсутствие ухода за сельскохозяйственными полями и неосторожное обращение с огнем уже зимой привели к пожарам в окрестностях национального парка. С наступлением солнечной теплой погоды в апреле Хасанский район Приморья постиг второй удар огненной стихии.

В этот раз напряженную пожароопасную обстановку в районе национального парка усугубляет сильный ветер.

Основная цель сил отдела охраны и лесохозяйственной службы «Земли леопарда» сейчас — не допустить проникновения огня на заповедную территорию. Ими ведется подготовка техники и оборудования для полноценной работы в длинные майские выходные.

Ежегодно в эти дни увеличение потока «диких» туристов приводит к росту числа природных пожаров.